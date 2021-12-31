Ошибка произошла, когда платежи по 2000 бизнес-счетам в Великобритании обработали дважды. Следовательно, зарплаты некоторых работников удвоились, поставщики тоже получили большие суммы, чем ожидали.
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В настоящее время банк Santander работает над исправлением этой ошибки. Интересно, что многие платежи поступили на счета, которыми управляют банки-конкуренты. Они также подчеркнули, что будут работать со многими британскими банками, чтобы возобновить дублированные транзакции в ближайшие дни. В Santander подчеркнули, что никто из клиентов не остался без денег.
Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были неправильно продублированы на счетах получателей,
– рассказал CNBC представитель Santander.
Банк Santander "подарил" 176 миллионов долларов в Британии / Фото Getty Images
По всей вероятности, этот инцидент испортил настроение некоторым сотрудникам, работающим с заработной платой, на Рождество и День подарков. Один из менеджеров рассказал, что это испортило его отпуск, поскольку он думал, что совершил ошибку стоимостью в сотни тысяч долларов. Кроме того, он считал, что это только его ошибка, и у него будут проблемы на работе.
В Santander добавили, что они начали работать с другими банками в рамках процесса возврата средств, подметив, что эти банки будут пытаться взыскать случайные платежи со счетов своих клиентов. Также известно, что банк способен взимать денежные средства непосредственно со счетов людей.