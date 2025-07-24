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24 липня, 16:00
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Хто забезпечує світові запаси нафти: ТОП країн за видобутком

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Основними виробниками нафти є США, Саудівська Аравія та Росія, які разом забезпечують більшу частку світового видобутку.
  • ОПЕК та ОПЕК+ грають важливу роль у регулюванні ринку нафти, координуючи обсяги видобутку для стабільності цін.

Основними рушіями світового ринку нафти є декілька основних країн, чиї обсяги видобутку визначають глобальну пропозицію та впливають на ціни. Причому вони забезпечують понад 50% усього світового виробництва.

Які країни видобувають найбільше нафти у світі?

 Традиційно лідерство з видобутком нафти утримують Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія та Росія. Разом ці держави забезпечують більшу частку світового видобутку, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Топ найбільших країн-виробників нафти у світі:

  1. Сполучені Штати Америки: 21,91 мільйона барелів на добу (22% світового видобутку);
  2. Саудівська Аравія: 11,13 мільйона барелів на добу (11% світового видобутку);
  3. Росія: 10,75 мільйона барелів на добу (11% світового видобутку);
  4. Канада: 5,76 мільйона барелів на добу (6% світового видобутку);
  5. Китай: 5,26 мільйона барелів на добу (5% світового видобутку).

Як видно з даних, Сполучені Штати є беззаперечним лідером, виробляючи стільки ж, скільки Саудівська Аравія та Росія разом узяті. 

Інші важливі країни-виробники:

  • Канада: є одним з найбільших постачальників нафти, зокрема для ринку США;
  • Ірак: володіє значними запасами нафти та поступово нарощує свій виробничий потенціал;
  • Об'єднані Арабські Емірати: важливий член ОПЕК;
  • Бразилія: в останні роки суттєво збільшила власний видобуток;
  • Іран: попри міжнародні санкції, Іран залишається впливовим гравцем на нафтовому ринку;
  • Кувейт: ще один важливий член ОПЕК з великими запасами та стабільним рівнем видобутку.

Як ОПЕК та ОПЕК+ впливають на світовий ринок нафти?

ОПЕК та ОПЕК+ відіграють провідну роль у регулюванні світового нафтового ринку.

До складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять:

  • Алжир
  • Ангола
  • Габон
  • Екваторіальна Гвінея
  • Іран
  • Ірак
  • Кувейт
  • Лівія
  • Нігерія
  • Республіка Конго
  • Саудівська Аравія
  • Об’єднані Арабські Емірати

До формату ОПЕК+ належать країни-члени ОПЕК, а також десять інших великих виробників:

  • Азербайджан
  • Бахрейн
  • Бруней
  • Казахстан
  • Малайзія
  • Мексика
  • Оман
  • Росія
  • Південний Судан
  • Судан

Ці країни координують обсяги видобутку, щоб забезпечити стабільність цін і уникнути надлишкової пропозиції на ринку. 

Таким чином, світове виробництво нафти зосереджене в обмеженому колі держав, чиї рішення мають вагомі наслідки для глобальної економіки.

Які країни споживають найбільше нафти у світі?

Серед найбільших споживачів нафти лідирують США та Китай. Це говорить про вагомий внесок цих країн у світові енергетику та економіку.

Топ найбільших країн-споживачів нафти у світі:

  • Сполучені Штати: 20,01 мільйона барелів на добу (20% світового споживання);
  • Китай: 15,15 мільйона барелів на добу (15% світового споживання);
  • Індія: 5,05 мільйона барелів на добу (5% світового споживання);
  • Росія: 3,68 мільйона барелів на добу (4% світового споживання);
  • Саудівська Аравія: 3,65 мільйона барелів на добу (4% світового споживання).