Хто забезпечує світові запаси нафти: ТОП країн за видобутком
- Основними виробниками нафти є США, Саудівська Аравія та Росія, які разом забезпечують більшу частку світового видобутку.
- ОПЕК та ОПЕК+ грають важливу роль у регулюванні ринку нафти, координуючи обсяги видобутку для стабільності цін.
Основними рушіями світового ринку нафти є декілька основних країн, чиї обсяги видобутку визначають глобальну пропозицію та впливають на ціни. Причому вони забезпечують понад 50% усього світового виробництва.
Які країни видобувають найбільше нафти у світі?
Традиційно лідерство з видобутком нафти утримують Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія та Росія. Разом ці держави забезпечують більшу частку світового видобутку, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.
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Топ найбільших країн-виробників нафти у світі:
- Сполучені Штати Америки: 21,91 мільйона барелів на добу (22% світового видобутку);
- Саудівська Аравія: 11,13 мільйона барелів на добу (11% світового видобутку);
- Росія: 10,75 мільйона барелів на добу (11% світового видобутку);
- Канада: 5,76 мільйона барелів на добу (6% світового видобутку);
- Китай: 5,26 мільйона барелів на добу (5% світового видобутку).
Як видно з даних, Сполучені Штати є беззаперечним лідером, виробляючи стільки ж, скільки Саудівська Аравія та Росія разом узяті.
Інші важливі країни-виробники:
- Канада: є одним з найбільших постачальників нафти, зокрема для ринку США;
- Ірак: володіє значними запасами нафти та поступово нарощує свій виробничий потенціал;
- Об'єднані Арабські Емірати: важливий член ОПЕК;
- Бразилія: в останні роки суттєво збільшила власний видобуток;
- Іран: попри міжнародні санкції, Іран залишається впливовим гравцем на нафтовому ринку;
- Кувейт: ще один важливий член ОПЕК з великими запасами та стабільним рівнем видобутку.
Як ОПЕК та ОПЕК+ впливають на світовий ринок нафти?
ОПЕК та ОПЕК+ відіграють провідну роль у регулюванні світового нафтового ринку.
До складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять:
- Алжир
- Ангола
- Габон
- Екваторіальна Гвінея
- Іран
- Ірак
- Кувейт
- Лівія
- Нігерія
- Республіка Конго
- Саудівська Аравія
- Об’єднані Арабські Емірати
До формату ОПЕК+ належать країни-члени ОПЕК, а також десять інших великих виробників:
- Азербайджан
- Бахрейн
- Бруней
- Казахстан
- Малайзія
- Мексика
- Оман
- Росія
- Південний Судан
- Судан
Ці країни координують обсяги видобутку, щоб забезпечити стабільність цін і уникнути надлишкової пропозиції на ринку.
Таким чином, світове виробництво нафти зосереджене в обмеженому колі держав, чиї рішення мають вагомі наслідки для глобальної економіки.
Які країни споживають найбільше нафти у світі?
Серед найбільших споживачів нафти лідирують США та Китай. Це говорить про вагомий внесок цих країн у світові енергетику та економіку.
Топ найбільших країн-споживачів нафти у світі:
- Сполучені Штати: 20,01 мільйона барелів на добу (20% світового споживання);
- Китай: 15,15 мільйона барелів на добу (15% світового споживання);
- Індія: 5,05 мільйона барелів на добу (5% світового споживання);
- Росія: 3,68 мільйона барелів на добу (4% світового споживання);
- Саудівська Аравія: 3,65 мільйона барелів на добу (4% світового споживання).