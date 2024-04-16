ОПЕК почала "наступ чарівності" на одну з країн Африки: яка головна ціль

Група виробників нафти ОПЕК+ розглядає ймовірність приєднання ще однієї країни. Йдеться про одну з країн Африки, яка може стати набагато потужнішим гравцем на ринку нафти у найближчій перспективі.

За останні роки ОПЕК+ покинуло кілька країн. Для прикладу, можна згадати Анголу, яка ухвалила відповідне рішення наприкінці 2023 року. Крім Анголи нафтовий картель також покинули Катар, Індонезія та Еквадор.

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ОПЕК проводить переговори з країною Африки

Нафтовий картель розглядає можливість членства Намібії. Ця країна має шанси стати четвертим найбільшим виробником нафти в Африці до наступного десятиліття. Повідомляють, що найперша ціль для ОПЕК+ – це приєднання Намібії до Хартії про співпрацю (група, яка веде довгостроковий діалог про енергетичні ринки). У січні до Хартії долучилася Бразилія.

У цьому десятилітті у Намібії виявили запаси нафти на приблизно 2,6 мільярда барелів. У країні проводять розвідку та оцінку родовищ різні компанії. Серед них Total, Shell, Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas та Galp Energia.

Ситуацію прокоментував виконавчий голова Африканської енергетичної палати М. Дж. Аюк. Він, зокрема, заявив, що в ОПЕК прагнуть, щоб Намібія стала повноцінним членом групи виробників нафти. Згідно з його словами, Африканська енергетична палата була залучена до процесу сприяння переговорам. Аюк також додав, що представники ОПЕК почали "наступ чарівності". Проте він підкреслив, що результат переговорів наразі неясний.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн.

Реакція Намібії та її можливості

Варто додати, що торік комісар Намібії з питань нафти Меггі Шино заявила про зацікавленість у приєднанні країни до ОПЕК. Найімовірніше, переговори між сторонами продовжать наприкінці квітня. Саме на цей період запланований виступ представника ОПЕК на енергетичній конференції в Намібії.

З врахуванням даних про відомі родовища, Намібія має можливість дійти до максимальної продуктивності 700 тисяч барелів нафти на день до 2030 року. Водночас додають, що цей показник може зрости за умови подальшої успішної розвідки нафтових родовищ.