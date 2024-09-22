Новий удар по Заходу: як Росія експортує нафту в обхід санкцій

Росія все більше використовує судна, які потрапили під санкції Заходу, для транспортування нафти. Це свідчить, що Москва все ще шукає шляхи для обходження торгових обмежень, які запровадили проти неї.

Росія використовує підсанкційні танкери для експорту нафти

З квітня у російських портах завантажили, щонайменше, 17 вантажів нафти та нафтопродуктів на судна, які вже потрапили у санкційні списки Заходу. Зокрема, у серпні та вересні десятки підсанкційних танкерів використовували для транспортування російської сировини. Для порівняння, у квітні це було лише одне судно, пише Markets Insider.

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Чимало російських нафтових танкерів, що потрапили під санкції, простоювали після того, як на них були накладені торгові обмеження. Проте деякі з них, найімовірніше, працювали поза полем зору і нещодавно почали знову з'являтися в цифрових системах відстеження.

Важливо! Наприкінці вересня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня за 7 місяців. Це пов'язують з глобальним зниженням цін на сировину. Нагадаємо, у вересня вартість еталонної марки Brent обвалилася до мінімуму за 3 роки.

Зокрема, відомо, що два судна, які внесли до санкційних списків Заходу, зникли з карти під час свого першого рейсу після того, як на них наклали обмеження. Проте обидва танкери знову зафіксували у вересні. Ці судна помітили, коли їх розвантажували в Китаї. Також з'ясували, що ще 20 підсанкційних суден простоюють біля берегів Росії або стоять на якорі в російських портах.