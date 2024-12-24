Індія знайшла заміну російській нафті: чому виникла така потреба

Нафтопереробні компанії в Індії знову звернули увагу на Близький Схід. Річ у тому, що їм не вистачає російської нафти, яку імпортує країна.

Індія шукає заміну російській нафти

Державні нафтопереробні компанії в Індії розглядають варіант знову вийти на ринок Близького Сходу для купівлі нафти. Річ у тому, що постачання сировини з Росії до однієї із ключових економік Азії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Про цю ситуацію розповіли джерела, яка обізнані з ситуацією.

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У результаті кільком нафтопереробним заводам в Індії просто не вистачає сировини. Йдеться про 8 – 10 мільйонів барелів російської нафти для завантаження в січні. З цією проблемою стикнулися відразу три державні компанії:

Indian Oil Corp;

Bharat Petroleum Corp;

Hindustan Petroleum.

Ба більше, індійські компанії вважають, що проблеми з постачанням російської нафти на спотовому ринку можуть фіксувати й в найближчі місяці. Адже попит на внутрішньому ринку Росії зростає. До того ж Москва має зобов'язання щодо обсягів видобування нафти перед ОПЕК+.

У зв'язку з цією ситуацією, нафтопереробні заводи в Індії розглядають можливість отримання додаткових обсягів сировини з Близького Сходу. Вони мають два варіанти: купівля сировини у рамках національних обсягів за довгостроковими контрактами або оголосити спотовий тендер на високосірчисту нафту.