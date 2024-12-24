Нафта Urals дешевшає на ринку

У вівторок, 24 грудня, найвідоміша марка російської нафти – Urals – демонструє від'ємну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посилання на OilPrice.

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На момент створення цього матеріалу, нафта Urals торгується на рівні 67,61 долара за барель. Від початку торгів ціна нафти впала на 0,82%.

До теми! Наприкінці 2022 року країни G7 встановили цінову стелю для продажу російської нафти. Гранична межа становить 60 доларів за барель нафти. Проте нещодавно з'явилася інформація, що цінову стелю на чорне золото з Росії планують знизити до 40 доларів.

Для порівняння, еталонні бренди нафти на світовому ринку станом на сьогодні демонструють позитивну динаміку на ринку. Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях: