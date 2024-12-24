Индия нашла замену российской нефти: почему возникла такая необходимость

Нефтеперерабатывающие компании в Индии снова обратили внимание на Ближний Восток. Дело в том, что им не хватает российской нефти, которую импортирует страна.

Индия ищет замену российской нефти

Государственные нефтеперерабатывающие компании в Индии рассматривают вариант снова выйти на рынок Ближнего Востока для покупки нефти. Дело в том, что поставки сырья из России в одну из ключевых экономик Азии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Об этой ситуации рассказали источники, которая знакомы с ситуацией.

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В результате нескольким нефтеперерабатывающим заводам в Индии просто не хватает сырья. Речь идет о 8 – 10 миллионах баррелей российской нефти для загрузки в январе. С этой проблемой столкнулись сразу три государственные компании:

Indian Oil Corp;

Bharat Petroleum Corp;

Hindustan Petroleum.

Более того, индийские компании считают, что проблемы с поставками российской нефти на спотовом рынке могут фиксировать и в ближайшие месяцы. Ведь спрос на внутреннем рынке России растет. К тому же Москва имеет обязательства по объемам добычи нефти перед ОПЕК+.

В связи с этой ситуацией, нефтеперерабатывающие заводы в Индии рассматривают возможность получения дополнительных объемов сырья с Ближнего Востока. Они имеют два варианта: покупка сырья в рамках национальных объемов по долгосрочным контрактам или объявить спотовый тендер на высокосернистую нефть.