Масово зупинка НПЗ в Європі: яка країна різко збільшила експорт нафтопродуктів

Індія різко збільшила обсяги експорту нафтопродуктів у вересні 2024 року. Це пов'язано із роботою нафтопереробних заводів у Європі.

Індія наростила експорт нафти до пікового рівня з 2022 року

Індія – це один із найбільших імпортерів нафти у світі. Нафтопереробні заводи в країні, зазвичай, налаштовані на обслуговування внутрішнього споживання. Проте приватні компанії можуть обслуговувати потреби клієнтів в інших країнах, пише Bloomberg.

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У вересні експорт нафтопродуктів з Індії досягнув рекордного рівня з березня 2022 року. Головна причина закриття нафтопереробних заводів у Європі. Це спровокувало стрімке зростання попиту з боку закордонних покупців, включаючи країни Африки.

До теми! Індія є одним із найбільших імпортерів російської нафти. У червні 2024 року стало відомо, що Саудівська Аравія програла конкуренцію Росії на індійському ринку. Водночас Саудівська Аравія готується до збільшення обсягів видобування сировини з грудня та навіть відмовилася від важливого цінового показника, аби не втрачати ринку збуту.

Компанія Kpler оприлюднила такі дані про експорт нафтопродуктів з Індії;

Обсяги постачання дизельного пального, бензину та авіапального з четвертого найбільшого у світі нафтопереробного заводу у вересні зросли до 1,5 мільйона барелів на добу;

Порівняно з минулим роком цей показник зріс приблизно на 39%;

Експорт нафтопродукції до Африки досяг рекордних 380 тисяч барелів на день.

Крім того, додають також зросли обсяги постачань дизельного пального до Європи. Це пов'язано зі зниженням поставок через планове та позапланове технічне обслуговування нафтопереробних заводів у регіоні.