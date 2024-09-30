Киргизстан вводить нові правила оформлення платежів

Банки у Киргизстані вимагають під час оформлення платежів до Китаю та країн Європи, щоб відправники підписували гарантійне зобов'язання, що товар протягом 60 днів прибуде на територію країни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Варте уваги Марк Цукерберг столько денег еще не имел: до какой отметки вырос капитал бизнесмена

30 вересня вступила в дію постанова центрального банку Киргизстану про заборону на оплату іноземними компаніями товарів, робіт і послуг за межами країни без реального постачання придбаної продукції в країну. Цю вимогу запровадили терміном на один рік. Водночас уряд країни сформує перелік державних компаній, для яких будуть діяти спеціальні умови.

Варто додати, що у серпні у Киргизстані побувала делегація Міністерства фінансів США. Американські чиновники вимагали від киргизьких кредиторів припинити надавати Росії послуги з обходу санкцій. Зокрема, вони заявляли, що можуть відключити фінансові установи від доларових платежів і системи SWIFT.