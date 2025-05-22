Акції українських компаній відреагували на розмову Трампа з Путіним

Акції українських компаній зафіксувала спад на фондовому ринку в Польщі після переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Зокрема, індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі впав на 3,36% під час торгів 20 травня. Це була перша реакція цінних паперів на розмову Трампа з Путіним. На наступний день, 21 травня, акції українських компаній впали ще більше – на 6,88%.

Акції українських компаній втрачають позиції на фондовій біржі через посилення песимізму щодо швидкого досягнення миру та підтримки України з боку США у війні. Найбільше просіли в ціні такі компанії:

Акції компанії "Астарта" знизилися на 7,76%;

Цінні папери аграрних холдингів ІМК і Агротон, які мають землі біля фронту, подешевшали на 3,30% і 7,48% відповідно;

Цінні папери Milkiland впали в ціні на 2,28%;

Акції KSG-Agro втратили в ціні 0,32%.

На фондовому ринку позитивну динаміку показали лише акції найбільшого виробника олії в Україні. Йдеться про агрохолдинг Кернел, цінні папери якої подорожчали на 1,54%. Проте акції компанії не які не входять до вище згаданого індексу на Варшавській біржі.

До теми! важливо додати, що динаміка українських акцій на біржі 21 травня була значно гіршою за показники всього польського ринку.

На фондовому ринку в Лондоні, де вплив роздрібних інвесторів не такий значний, як в Польщі, акції українських компаній також фіксували втрати. Зокрема, акції агрохолдингу МХП подешевшали на 0,36%, а цінні папери гірничорудної компанії Ferrexpo втратили в ціні 5,23%.