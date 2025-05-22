Акции украинских компаний отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Акции украинских компаний зафиксировала спад на фондовом рынке в Польше после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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В частности, индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже упал на 3,36% во время торгов 20 мая. Это была первая реакция ценных бумаг на разговор Трампа с Путиным. На следующий день, 21 мая, акции украинских компаний упали еще больше – на 6,88%.

Акции украинских компаний теряют позиции на фондовой бирже из-за усиления пессимизма относительно быстрого достижения мира и поддержки Украины со стороны США в войне. Больше всего просели в цене такие компании:

Акции компании "Астарта" снизились на 7,76%;

Ценные бумаги аграрных холдингов ИМК и Агротон, которые имеют земли возле фронта, подешевели на 3,30% и 7,48% соответственно;

Ценные бумаги Milkiland упали в цене на 2,28%;

Акции KSG-Agro потеряли в цене 0,32%.

На фондовом рынке положительную динамику показали только акции крупнейшего производителя масла в Украине. Речь идет об агрохолдинге Кернел, ценные бумаги которой подорожали на 1,54%. Однако акции компании не не входят в выше упомянутый индекс на Варшавской бирже.

К теме! важно добавить, что динамика украинских акций на бирже 21 мая была значительно хуже показателей всего польского рынка.

На фондовом рынке в Лондоне, где влияние розничных инвесторов не такое значительное, как в Польше, акции украинских компаний также фиксировали потери. В частности, акции агрохолдинга МХП подешевели на 0,36%, а ценные бумаги горнорудной компании Ferrexpo потеряли в цене 5,23%.