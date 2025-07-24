Чому зростає попит на вугілля?

Очікуване скорочення споживання вугілля в Китаї цього року буде компенсовано його зростанням в інших країнах, включаючи США. Президент країни Дональд Трамп активно просуває використання цього ресурсу на тлі різкого збільшення попиту на електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Попри глобальні зусилля щодо скорочення використання найбільш брудного викопного палива, попит на вугілля продовжує зростати.

Як зазначається Міжнародне енергетичне агентство вже не раз переглядало свої прогнози щодо вугілля, оскільки загальне споживання електроенергії зростає швидше, ніж розвивається генерація на основі вітру та сонця.

На скільки збільшилось споживання вугілля?

Згідно з даними агентства, у першій половині року, через зростання попиту на електроенергію, в США споживання вугілля збільшилося на 12%. Підвищення попиту також зафіксовано в Європі, де виробництво енергії за допомогою вітру в цьому році виявилося значно нижче середнього.

Цікаво! В Індії, за прогнозом, споживання вугілля зросте на 1,3% за підсумками року, що частково компенсує очікуване зниження на 0,5% в Китаї.

За оцінкою МЕА, минулого року світовий попит на вугілля зріс на 1,5%, досягнувши рекордних 8,79 мільярда тонн – у порівнянні з попередньою оцінкою в 8,77 мільярда тонн. Тепер агентство прогнозує, що зниження світового попиту на вугілля почнеться у 2026 році.