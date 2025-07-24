Почему растет спрос на уголь?

Ожидаемое сокращение потребления угля в Китае в этом году будет компенсировано его ростом в других странах, включая США. Президент страны Дональд Трамп активно продвигает использование этого ресурса на фоне резкого увеличения спроса на электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Китай будет добывать меньше угля: в чем причина

Несмотря на глобальные усилия по сокращению использования наиболее грязного ископаемого топлива, спрос на уголь продолжает расти.

Как отмечается Международное энергетическое агентство уже не раз пересматривало свои прогнозы по углю, поскольку общее потребление электроэнергии растет быстрее, чем развивается генерация на основе ветра и солнца.

На сколько увеличилось потребление угля?

Согласно данным агентства, в первой половине года, из-за роста спроса на электроэнергию, в США потребление угля увеличилось на 12%. Повышение спроса также зафиксировано в Европе, где производство энергии с помощью ветра в этом году оказалось значительно ниже среднего.

Интересно! В Индии, по прогнозу, потребление угля вырастет на 1,3% по итогам года, что частично компенсирует ожидаемое снижение на 0,5% в Китае.

По оценке МЭА, в прошлом году мировой спрос на уголь вырос на 1,5%, достигнув рекордных 8,79 миллиарда тонн – по сравнению с предыдущей оценкой в 8,77 миллиарда тонн. Теперь агентство прогнозирует, что снижение мирового спроса на уголь начнется в 2026 году.