Золото на шляху до найбільшого обвалу за 5 місяців
Золото змінило динаміку на ринку після місяців стрімкого зростання. На дорогоцінний метал також впливає перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США
Світові ціни на золото
У п'ятницю, 8 листопада, ціни на золото демонструють від'ємну динаміку. Ба більше, дорогоцінний метал на шляху до найбільшого спаду за кілька місяців. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Варте уваги Чи зміняться правила для обміну доларів у 2025 році
Річ у тому, що світові ринки досі зважують перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, йдеться про вплив другого терміну Трампа в Білому домі на монетарну політику Федеральної резервної системи США. Це стосується й дорогоцінних металів. Нагадаємо, що золото зростало в ціні напередодні виборів у США.
Важливо! Федеральний резерв 7 листопада оголосив про нове зниження процентних ставок. Регулятор ухвалив таке рішення вдруге у 2024 році. Центробанк почав цикл зниження процентних ставок у США у вересні 2024 року.
Вартість золота на спотовому ринку впала на 0,7% до 2 687,48 долара за тройську унцію. Ф'ючерси на дорогоцінний метал подешевшали на 0,4% до 2 694,60 долара. Водночас за тиждень золото втратило в ціні 1,7%. Актив на шляху до найбільшого тижневого спаду за 5 місяців.
Нагадаємо, що у Bank of America прогнозують зростання ціни на золото до 3000 доларів за унцію до кінця 2025 року.
Аналогічну динаміку демонструють й інші дорогоцінні метали:
Ціна срібла впала на 1,8% до 31,42 долара за унцію;
- Платина подешевшала на 2,1% до 976,77 долара;
- Тоді як паладій просів в ціні на 2,3% до 1000,48 долара.