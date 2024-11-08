Золото на пути к самому большому обвалу за 5 месяцев

Золото изменило динамику на рынке после месяцев стремительного роста. На драгоценный металл также влияет победа Дональда Трампа на президентских выборах в США

Мировые цены на золото

В пятницу, 8 ноября, цены на золото демонстрируют отрицательную динамику. Более того, драгоценный металл на пути к самому большому спаду за несколько месяцев. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что мировые рынки до сих пор взвешивают победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, речь идет о влиянии второго срока Трампа в Белом доме на монетарную политику Федеральной резервной системы США. Это касается и драгоценных металлов. Напомним, что золото росло в цене накануне выборов в США.

Важно! Федеральный резерв 7 ноября объявил о новом снижении процентных ставок. Регулятор принял такое решение во второй раз в 2024 году. Центробанк начал цикл снижения процентных ставок в США в сентябре 2024 года.

Стоимость золота на спотовом рынке упала на 0,7% до 2 687,48 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на драгоценный металл подешевели на 0,4% до 2 694,60 доллара. В то же время за неделю золото потеряло в цене 1,7%. Актив на пути к самому большому недельному спаду за 5 месяцев.

Напомним, что в Bank of America прогнозируют рост цены на золото до 3000 долларов за унцию до конца 2025 года.

Аналогичную динамику демонстрируют и другие драгоценные металлы: