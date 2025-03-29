Як змінилися ціни на нафту за тиждень

За тиждень з 17 по 28 березня еталонні бренди нафти зросли в ціні. Йдеться про сорти нафти Brent та WTI, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За тиждень ціна нафти Brent зросла на 1,9%. Торги в п'ятницю сировина завершила з ціною на рівні 73,63 долара за барель. Американська нафта WTI за аналогічний період зросла в ціні на 1,6% до 69,36 долара за барель.

До теми! Ціни на нафту на початку березня обвалилися до багатомісячних мінімумів. Проте з того часу нафта Brent подорожчала на понад 7%, а сировина WTI – на більше ніж 6%.

Загалом на цьому тижні на ринок нафти впливали такі фактори:

Посилення тиску на Венесуелу та Іран, аби обмежити експорт нафти з цих країн;

Митна політика Трампа. Зокрема, йдеться про тарифи на імпортні авто;

Побоювання щодо пропозиції на ринку.

Нагадаємо, що аналітики Goldman Sachs переглянули прогноз для цін на нафту. Вони очікують, що ціни на нафту знизяться до кінця року. Ба більше, вони прогнозують зниження цін ще у 2026 році.