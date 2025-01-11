Стрімке зростання триває: як змінилися ціни на нафту за тиждень
За останній тиждень на світовому ринку нафти зафіксували суттєве зростання цін. Про це свідчить динаміка еталонних сортів нафти.
Як змінилися світові ціни на нафту за тиждень
Еталонні бренди нафти – Brent та WTI – завершили тиждень, який тривав 6 по 10 січня, суттєво зрісши в ціні. Нафта дорожчає третій тиждень поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нафта Brent за тиждень подорожчала на 9%. Під час торгів у п'ятницю, 10 січня, сировина торгується на рівні 75,58 долара за барель. Під час торгової сесії контракти на нафту подорожчали на 3,5%.
До теми! За попередній тиждень нафта Brent зафіксувала зростання на понад 3%. Паралельно сорт нафти WTI додала в ціні 5%.
Тоді як американська нафта WTI за аналогічний період зросла в ціні на 10%. Станом на 10 січня ціна чорного золота коливається на рівні 76,56 долара за барель, зрісши за день на 3,6%.