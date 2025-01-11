Стремительный рост продолжается: как изменились цены на нефть за неделю
За последнюю неделю на мировом рынке нефти зафиксировали существенный рост цен. Об этом свидетельствует динамика эталонных сортов нефти.
Как изменились мировые цены на нефть за неделю
Эталонные бренды нефти – Brent и WTI – завершили неделю, которая длилась 6 по 10 января, существенно выросли в цене. Нефть дорожает третью неделю подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Нефть Brent за неделю подорожала на 9%. Во время торгов в пятницу, 10 января, сырье торгуется на уровне 75,58 доллара за баррель. Во время торговой сессии контракты на нефть подорожали на 3,5%.
К теме! За предыдущую неделю нефть Brent зафиксировала рост на более 3%. Параллельно сорт нефти WTI прибавила в цене 5%.
Тогда как американская нефть WTI за аналогичный период выросла в цене на 10%. По состоянию на 10 января цена черного золота колеблется на уровне 76,56 доллара за баррель, выросши за день на 3,6%.