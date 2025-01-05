Як змінилися ціни на нафту за тиждень

За тиждень, який завершився 3 січня, ціни на нафту суттєво зросли. Про це свідчить динаміка еталонних брендів нафти – Brent та WTI. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок нафти впливали очікування щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США та перспектив економічного відновлення Китаю, який є одним із найбільших імпортерів сировини у світі Ще одним фактором наприкінці тижня стала погода в Європі та США.

Загалом з понеділка по п'ятницю нафта Brent подорожчала на понад 3%. Водночас американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні 5%.