Індія рятує Росію на ринку нафти

Завдяки тіньовому флоту Росія має можливість експортувати нафту в обхід санкцій. При цьому Індія є одним із головних ринків збуту для російської нафти. Ба більше, ця країна відіграє значно важливішу роль на ринку нафти, пише OilPrice.

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Річ у тому, що нафтопереробні заводи Індії мають важливе значення для світової торгівлі нафтою. Тож, ці потужності використовують для переробки російської нафти. Після цього нафтопродукти експортують в інші країни. В тому числі йдеться про Захід.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Робін Брукс заявив, що обсяги імпорту російської нафти до Індії зросли на 900% порівняно з тим, що фіксували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На його думку, головна причина – це те, що російська нафта після переробки в Індії "повертається" в Європу.

До теми! Брукс також підмітив, що багато російської нафти потрапляє до Індії саме тіньовим флотом. За його словами, це означає, що Індія допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну.

Цікаво, що Indian Oil Corp, найбільший нафтопереробний завод в Індії, закупила американську нафту WTI з постачанням на січень 2025 року. Крім того, компанія прагнула купити сировину з Африки та Північної Америки на тендері.