Индия спасает Россию на рынке нефти

Благодаря теневому флоту Россия имеет возможность экспортировать нефть в обход санкций. При этом Индия является одним из главных рынков сбыта для российской нефти. Более того, эта страна играет значительно более важную роль на рынке нефти, пишет OilPrice.

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Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы Индии имеют важное значение для мировой торговли нефтью. Поэтому, эти мощности используют для переработки российской нефти. После этого нефтепродукты экспортируют в другие страны. В том числе речь идет о Западе.

Старший научный сотрудник Института Брукингса Робин Брукс заявил, что объемы импорта российской нефти в Индию выросли на 900% по сравнению с тем, что фиксировали до полномасштабного вторжения России в Украину. По его мнению, главная причина – это то, что российская нефть после переработки в Индии "возвращается" в Европу.

К теме! Брукс также подметил, что много российской нефти попадает в Индию именно теневым флотом. По его словам, это означает, что Индия помогает финансировать вторжение России в Украину.

Интересно, что Indian Oil Corp, крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии, закупила американскую нефть WTI с поставкой на январь 2025 года. Кроме того, компания стремилась купить сырье из Африки и Северной Америки на тендере.