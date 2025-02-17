Поставити Путіна в слабку позицію, – Зеленський розповів, хто реально може знизити ціни на нафту
- Президент України Володимир Зеленський планує обговорити питання цін на нафту під час офіційного візиту до Саудівської Аравії, підкреслюючи роль США в цьому питанні.
- Зеленський вважає, що Дональд Трамп має найбільший вплив на зниження цін на нафту, що може допомогти закінчити війну в Україні та послабити позицію Володимира Путіна.
- Нафта Brent торгується по 74,56 долара за барель, а WTI — по 70,64 долара, що має значний вплив на російський бюджет.
Президент України Володимир Зеленський готується до офіційного візиту до Саудівської Аравії, де він планує підняти питання цін на нафту. Політик також зробив важливу заяву про вплив США на ринок нафти.
Зеленський про ціни на нафту
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто реально може знизити ціни на нафту. Проте він виокремив роль США в цьому секторі. Про це пише 24 Канал.
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За словами Зеленського, найбільше важелів впливу на енергетичний ринок мають США та Дональд Трамп. Він додав, що Трамп найсильніший у цьому напрямку. Президент України припустив, якщо Трамп поставив для себе мету, то зможе знизити ціни на нафту.
Зверніть увагу! Зеленський додав, що він хотів, аби його американський колега зміг реалізувати свій план.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що війна в Україні закінчиться швидше, якщо ціни на нафту впадуть. Зеленський підмітив, що поділяє цю думку, заявивши, що завдяки цьому вдасться прискорити завершення війни та поставити Володимира Путіна в слабку позицію. Нагадаємо, що Трамп відразу після інавгурації в січні закликав Саудівську Аравію знизити ціни на нафту.
Важливо! Експорт нафти та нафтопродуктів має надзвичайно важливе значення для Росії. Доходи від продажу нафти складають суттєву частину російського бюджету, завдяки якому фінансують війну проти України.
Світові ціни на нафту на сьогодні, згідно з даними Bloomberg:
Сорт нафти Brent торгується на рівні 74,56 долара за барель.
- Ф'ючерси на американську нафту WTI коштують 70,64 долара за барель.