Зеленский о ценах на нефть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто реально может снизить цены на нефть. Однако он выделил роль США в этом секторе. Об этом пишет 24 Канал.

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По словам Зеленского, больше всего рычагов влияния на энергетический рынок имеют США и Дональд Трамп. Он добавил, что Трамп самый сильный в этом направлении. Президент Украины предположил, если Трамп поставил для себя цель, то сможет снизить цены на нефть.

Обратите внимание! Зеленский добавил, что он хотел, чтобы его американский коллега смог реализовать свой план.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что война в Украине закончится быстрее, если цены на нефть упадут. Зеленский подметил, что разделяет это мнение, заявив, что благодаря этому удастся ускорить завершение войны и поставить Владимира Путина в слабую позицию. Напомним, что Трамп сразу после инаугурации в январе призвал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть.

Важно! Экспорт нефти и нефтепродуктов имеет чрезвычайно важное значение для России. Доходы от продажи нефти составляют существенную часть российского бюджета, благодаря которому финансируют войну против Украины.

Мировые цены на нефть на сегодня, согласно данным Bloomberg: