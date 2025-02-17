Чи є купюра 1000 євро

Євро – це офіційна валюта країн Єврозони, яку ввели в обігу в 2002 році. На сьогодні існує 7 номіналом купюр євро, які є дійсними та мають статус законного платіжного засобу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Загалом Європейський центральний банк випустив дві серії банкнот євро. Першу ввели в обігу в 2002 році з номіналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Другу серію купюр євро ввели в обіг в 2013 році. До неї входить 6 номіналів, оскільки в 2019 році Європейський центральний вирішив відмовитися від купюри в 500 євро.

При цьому Європейський центральний банк ніколи не випускав банкноти номіналом 1000 євро. Такої купюри євро просто не існує.

Скільки коштує євро сьогодні

Курс євро на сьогодні:

НБУ встановив курс євро на рівні 43,59 гривні.

В середньому банки України купують євро за курсом на рівні 43,40 гривні, а продають – за 43,97 гривні, за даними "Мінфіну".

За даними Google Фінанси, з початку року євро подорожчало на 0,80% щодо гривні. Тоді як у річному розрахунку курс євро щодо гривні зріс майже на 7%.