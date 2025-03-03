Китай спровокував різкі зміни на ринку нафти
- Ціни на нафту почали зростати після падіння минулого тижня, реагуючи на позитивні дані з Китаю.
- Нафта Brent подорожчала до 73,17 долара за барель, а West Texas Intermediate до 70,10 долара за барель.
Ринок нафти почав новий тиждень зі зростання. Нагадаємо, що за минулий тиждень та місяць еталонні бренди нафти відчутно впали в ціні.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У понеділок, 3 березня, еталонні бренди повернулися до зростання. На ринок знову почали впливати новини з другої економіки світу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць
Ринок нафти реагує зростанням на позитивні дані про виробництво в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти. Завдяки цьому відновлюється оптимізм щодо попиту на паливо навіть попри невизначеність щодо мирного врегулювання війни в Україні та глобального економічного зростання через потенційні тарифи в США.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent подорожчала на 36 центів або на 0,5% до 73,17 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 34 центи або на 0,5%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 70,10 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 72,99 долара за барель (+ 0,25%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 69,88 долара за барель (+ 0,17%).