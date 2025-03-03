Китай спровокував різкі зміни на ринку нафти

Ринок нафти почав новий тиждень зі зростання. Нагадаємо, що за минулий тиждень та місяць еталонні бренди нафти відчутно впали в ціні.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 3 березня, еталонні бренди повернулися до зростання. На ринок знову почали впливати новини з другої економіки світу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць

Ринок нафти реагує зростанням на позитивні дані про виробництво в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти. Завдяки цьому відновлюється оптимізм щодо попиту на паливо навіть попри невизначеність щодо мирного врегулювання війни в Україні та глобального економічного зростання через потенційні тарифи в США.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 36 центів або на 0,5% до 73,17 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 34 центи або на 0,5%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 70,10 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: