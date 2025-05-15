Ціни на нафту стрімко падають

Ціни на нафту продовжують падати. Вартість чорного золота реагує на сигнали, які пов'язані з США та Іраном.

Світові ціни на нафту сьогодні

Під час торгів у четвер, 15 травня, еталонні бренди нафти різко впали в ціні. Нафта реагує відразу на кілька сигналів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, на ціни на нафту впливають очікування щодо потенційної ядерної угоди між США та Іраном. Мовляв, Іран готовий погодитися на угоду, якщо США скасують свої економічні санкції. Крім того, один із чиновників заявив, що Іран відмовиться від високозбагаченого урану заради угоди.

Нагадаємо, що наприкінці лютого США запровадили санкції проти "тіньового флоту" Ірану. Також на ціни на нафту тисне неочікуване збільшення резервів у США на минулому тижні, що посилило занепокоєння інвесторів щодо надлишкової пропозиції.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 1,49 долара або на 2,3%. Ціна нафти коливається на рівні 64,60 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,46 долара або на 2,3% до 61,69 долара за барель. За попередній день еталонні бренди нафти просіли в ціні на 0,8%.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: