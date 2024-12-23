США спровокували зростання цін на нафту
Еталонні бренди нафти починають новий тиждень на ринку зі зростання. На цінову динаміку впливають два фактори, які мають важливе значення.
Що відбувається на світовому ринку нафти
У понеділок, 23 грудня, нафта знову зростає в ціні. На ринок впливають новини з США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціни на нафту зросли на тлі сигналів про сповільнення інфляції в США. На цьому фоні знову зросли очікування щодо подальшого пом'якшення монетарної політики Федеральним резервом. Водночас на ринок тиснуть перспективи профіциту пропозиції в 2025 році.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent подорожчала на 36 цент або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 73,30 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 39 центів або на 0,6%. Контракти на американську нафту коштують 69,85 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 73,26 долара за барель (+ 0,44%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 69,82 долара за барель (+ 0,52%).