Як нові санкції США проти Росії впливають на ціни на нафту

Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку. На вартість сировини впливає важливе рішення США щодо Росії.

Ціни на світовому ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 14 січня, на ринку нафту фіксують незначний спад. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. При цьому ціни на чорне золото залишаються на піковому рівні за 4 місяці.

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Наразі головним фактором впливу на ринку нафти залишаються нові санкції США проти Росії. Офіційний Вашингтон посилив тиск на так званий тіньовий флот Росії, який використовують для експорту нафти в обхід санкцій.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 28 центів або на 0,40%. Сорт нафти торгується на рівні 80,73 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 18 центів або на 0,2%. Контракти на американську нафту коштують 78,64 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: