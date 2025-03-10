Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 10 березня, ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку на ринку. Нафта Brent падає в ціні третій тиждень поспіль, а сировина WTI – сьомий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На вартість нафти впливають побоювання щодо впливу тарифів США на світову економіку та попит на пальне. Тоді як плани ОПЕК+ з квітня збільшити обсяги видобування нафти охолодили апетит інвесторів до ризикових активів.

Ціна 1 бареля нафти

Нафта Brent впала в ціні на `31 цент або на 0,4% до 70,05 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 35 центів або на 0,5%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 66,69 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: