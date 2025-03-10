Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 10 марта, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Нефть Brent падает в цене третью неделю подряд, а сырье WTI – седьмую. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На стоимость нефти влияют опасения относительно влияния тарифов США на мировую экономику и спрос на топливо. Тогда как планы ОПЕК+ с апреля увеличить объемы добычи нефти охладили аппетит инвесторов к рисковым активам.

Цена 1 барреля нефти

Нефть Brent упала в цене на `31 цент или на 0,4% до 70,05 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 35 центов или на 0,5%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 66,69 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: