Нафта на шляху до найбільшого обвалу з жовтня

Ціни на нафту демонструють позитивну динаміку на ринку, але за тиждень сировина на шляху до серйозного обвалу. На ринок впливають новини з США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 7 березня, ціни на нафту продовжують зростати в ціні. Крім того, еталонні бренди нафти найбільшого тижневого спаду за тиждень з жовтня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць

На ринок нафти впливає невизначеність щодо митної політики Трампа, через яку виникли побоювання щодо попиту. Водночас основні виробники нафти планують збільшити обсяги видобування. Йдеться про ОПЕК+.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent зросла в ціні на `17 центів або на 0,24% до 69,63 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 12 центів або на 0,18%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 66,48 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: