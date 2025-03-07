Нефть на пути к самому большому обвалу с октября

Цены на нефть демонстрируют положительную динамику на рынке, но за неделю сырье на пути к серьезному обвалу. На рынок влияют новости из США.

Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 7 марта, цены на нефть продолжают расти в цене. Кроме того, эталонные бренды нефти наибольшего недельного спада за неделю с октября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Как изменились цены на нефть за неделю и месяц

На рынок нефти влияет неопределенность относительно таможенной политики Трампа, из-за которой возникли опасения относительно спроса. В то же время основные производители нефти планируют увеличить объемы добычи. Речь идет об ОПЕК+.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на `17 центов или на 0,24% до 69,63 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 12 центов или на 0,18%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 66,48 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: