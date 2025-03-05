Ціни на нафту обвалилися до важливих психологічних рівнів

Еталонні бренди нафти, які завершили попередню торгову сесію з обвалом до багатомісячних мінімумів, продовжують падати в ціні. Так ринок реагує відразу на кілька факторів впливу.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 5 березня, еталонні бренди нафти продовжують падати в ціні. Нафта демонструє від'ємну динаміку третю торгову сесію поспіль. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць

Ринок реагує на плани ОПЕК+ збільшити обсяги видобування нафти з квітня. З іншого боку, на ціни тиснуть побоювання, що тарифи США на імпорт з Канади, Мексики та Китаю спровокують сповільнення економічного зростання, через що може впасти попит на пальне.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подешевшала на 24 центи або на 0,3% до 70,80 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 58 центів або на 0,9%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 67,68 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: