Американська нафта обвалилася нижче важливого психологічного рівня
- Американська нафта впала нижче важливого психологічного рівня, завершивши тиждень із суттєвим спадом.
- Ціни на нафту знизилися на понад 1% через підготовку до нових тарифів Трампа, відновлення експорту з Кудистану, невизначеність планів ОПЕК та переговори щодо війни в Україні.
Еталонні бренди нафти завершують торговий тиждень із суттєвим спадом. Ба більше, американська нафта впала нижче важливого рівня.
Світові ціни на нафту на сьогодні
Торги у п'ятницю, 28 лютого, еталонні бренди нафти завершили із суттєвим спадом. Крім того, нафта фіксує перший обвал за місяць з листопада. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціни на нафту впали на понад 1% на тлі підготовки ринків до нових тарифів Трампа. З іншого боку на ринок впливає рішення Іраку відновити експорт з Курдистану.
Також ціни на нафту реагують на невизначеність щодо планів ОПЕК стосовно обсягів видобування нафти та переговори щодо припинення повномасштабної війни Росії в Україні.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent подешевшала на 82 центи або на 1,11% до 72,75 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate втратила в ціні 62 центи або 0,88%. Американська нафта завершила торги з ціною на рівні 69,73 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 73,18 долара за барель (- 1,16%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 70,06 долара за барель (- 0,41%).