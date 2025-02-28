Американская нефть обвалилась ниже важного психологического уровня

Эталонные бренды нефти завершают торговую неделю с существенным спадом. Более того, американская нефть упала ниже важного уровня.

Мировые цены на нефть на сегодня

Торги в пятницу, 28 февраля, эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом. Кроме того, нефть фиксирует первый обвал за месяц с ноября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть упали более чем на 1% на фоне подготовки рынков к новым тарифам Трампа. С другой стороны на рынок влияет решение Ирака возобновить экспорт из Курдистана.

Также цены на нефть реагируют на неопределенность относительно планов ОПЕК по объемам добычи нефти и переговоры о прекращении полномасштабной войны России в Украине.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подешевела на 82 цента или на 1,11% до 72,75 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate потеряла в цене 62 цента или 0,88%. Американская нефть завершила торги с ценой на уровне 69,73 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: