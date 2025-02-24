На ринку з'явиться новий "гравець": як нафта починає новий тиждень

Еталонні бренди нафти почали новий тиждень зі знецінення. На ринок впливають очікування щодо збільшення пропозиції нафти та прагнення отримати більше ясності щодо припинення війни в Україні.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 24 лютого, еталонні бренди нафти фіксують втрати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво США та Росія далеко позаду: де найбільше нафти у світі

По-перше, на ціни на нафту впливає перспектива відновлення експорту з нафтових родовищ Курдистану. Річ у тому, що президент США тисне на Ірак з метою відновлення експорту з курдських родовищ. Мовляв, це може покращити потоки пропозиції на світових нафтових ринках після майже дворічної перерви

По-друге, інвестори очікували ясності щодо переговорів про врегулювання війни Росії в Україні, яка сьогодні досягла трирічної позначки.

Що відомо про Курдистан Це історико-географічне поняття та етнічна територія на Близькому Сході, у межах якої курди становлять цілковиту або відносну більшість населення. Це територія, яка межує з Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною. Курди – це найбільша етнічна група, яка не має власної держави.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 22 центи або на 0,27%. Сировина торгується на рівні 76,27 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 22 центи або на 0,3%. Американська нафта наразі коштує 72,26 долара за барель.

Обидві марки нафти під час торгів в п'ятницю впали в ціні на понад 2 долари за барель. Тоді як за тиждень контракти на сировину подешевшали на 0,4% для Brent та 0,5% для WTI.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: