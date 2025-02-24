На ринку з'явиться новий "гравець": як нафта починає новий тиждень
- Світові ціни на нафту впали через перспективу відновлення експорту з нафтових родовищ Курдистану, що може покращити пропозиції на ринку.
- Ціни на нафту Brent впали на 22 центи до 76,27 долара за барель, а WTI – на 22 центи до 72,26 долара за барель.
- Нафта Brent подешевшала на 0,4% за тиждень, а WTI – на 0,5%, з актуальними цінами 74,31 долара та 70,22 долара відповідно.
Еталонні бренди нафти почали новий тиждень зі знецінення. На ринок впливають очікування щодо збільшення пропозиції нафти та прагнення отримати більше ясності щодо припинення війни в Україні.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У понеділок, 24 лютого, еталонні бренди нафти фіксують втрати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво США та Росія далеко позаду: де найбільше нафти у світі
По-перше, на ціни на нафту впливає перспектива відновлення експорту з нафтових родовищ Курдистану. Річ у тому, що президент США тисне на Ірак з метою відновлення експорту з курдських родовищ. Мовляв, це може покращити потоки пропозиції на світових нафтових ринках після майже дворічної перерви
По-друге, інвестори очікували ясності щодо переговорів про врегулювання війни Росії в Україні, яка сьогодні досягла трирічної позначки.
Що відомо про КурдистанЦе історико-географічне поняття та етнічна територія на Близькому Сході, у межах якої курди становлять цілковиту або відносну більшість населення. Це територія, яка межує з Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною. Курди – це найбільша етнічна група, яка не має власної держави.
Яка ціна 1 бареля нафти
Контракти на нафту Brent впали в ціні на 22 центи або на 0,27%. Сировина торгується на рівні 76,27 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 22 центи або на 0,3%. Американська нафта наразі коштує 72,26 долара за барель.
Обидві марки нафти під час торгів в п'ятницю впали в ціні на понад 2 долари за барель. Тоді як за тиждень контракти на сировину подешевшали на 0,4% для Brent та 0,5% для WTI.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 74,31 долара за барель (- 0,16%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 70,22 долара за барель (- 0,26%).