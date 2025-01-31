Трамп – головний фактор впливу: що відбувається з цінами на нафту
- Ціни на нафту зросли через можливі нові мита США на імпорт з Канади та Мексики, які є великими постачальниками сирої нафти до США.
- Нафта Brent зросла на 27 центів до 77,14 долара за барель, а WTI на 48 центів до 73,21 долара за барель, хоча обидві марки завершать тиждень зниженням цін.
- Актуальні ціни: ф'ючерси Brent - 76,27 долара за барель (- 0,40%), WTI - 72,36 долара за барель (- 0,36%).
Ціни на нафту повернулися до зростання, оскільки ринок зважує потенційне запровадження нових мит з боку США для Канади та Мексики.
Світові ціни на нафту на сьогодні
Під час торгів у п'ятницю, 31 січня, ціни на нафту зросли на тлі новин про тарифи США для Канади та Мексики. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Повідомляють, що на цих вихідних США можуть запровадити тарифи на імпортні товари з Канади та Мексики. Ці країни є найбільшими торговими партнерами США. Зокрема, Канада та Мексика є двома найбільшими постачальниками сирої нафти в США.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent зросла в ціні на 27 центів. Йдеться про ф'ючерси на березень. Сорт нафти торгується на рівні 77,14 долара за барель. Контракти на квітень, якими торгують більш активно, подорожчали на 30 центів до 76,19 долара за барель.
Сировина WTI зросла в ціні на 48 центів під час торгів. Вартість нафти коливається на рівні 73,21 долара за барель. Водночас обидві марки нафти завершать цей тиждень, зафіксувавши зниження цін.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 76,99 долара за барель (+ 0,16%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 72,92 долара за барель (+ 0,26%).