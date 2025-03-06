Ціни на нафту обвалилися до багаторічних мінімумів
- Еталонні бренди нафти Brent і WTI повернулися до зростання після падіння з початку тижня.
- Ціна нафти Brent зросла на 39 центів до 69,69 долара, а WTI до 66,70 долара за барель.
На ринку нафти зафіксували серйозний обвал за останні кілька торгових сесій. Проте у четвер еталонні бренди нафти знову почали зростати в ціні.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У четвер, 6 березня, еталонні бренди нафти повернулися до зростання. До цього нафта дешевшала з початку тижня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць
Ціна нафти Brent обвалилася на 6,5% за попередні чотири торгові сесії до найнижчого рівня з грудня 2021 року. Тоді як американська нафта WTI впала на 5,8% за аналогічний період, досягнувши мінімуму з березня 2023 року.
Ціни на нафту зросли в четвер, однак невизначеність з тарифами і перспективи зростання пропозиції обмежили зростання.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent зросла в ціні на 39 центів або на 0,56% до 69,69 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate також подорожчала на 39 центів або на 0,56%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 66,70 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 69,55 долара за барель (+ 0,36%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 66,55 долара за барель (+ 0,36%).