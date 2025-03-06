Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 6 березня, еталонні бренди нафти повернулися до зростання. До цього нафта дешевшала з початку тижня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць

Ціна нафти Brent обвалилася на 6,5% за попередні чотири торгові сесії до найнижчого рівня з грудня 2021 року. Тоді як американська нафта WTI впала на 5,8% за аналогічний період, досягнувши мінімуму з березня 2023 року.

Ціни на нафту зросли в четвер, однак невизначеність з тарифами і перспективи зростання пропозиції обмежили зростання.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 39 центів або на 0,56% до 69,69 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate також подорожчала на 39 центів або на 0,56%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 66,70 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: