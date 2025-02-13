Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у четвер, 13 лютого, нафта продовжує падати в ціні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На ринок впливають очікування щодо завершення війни в Україні.

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Йдеться про те, що потенційна мирна угода між Україною і Росією покладе край санкціям, які порушили потоки поставок нафти. Водночас у США, які виробляють найбільше нафти у світі, зафіксували зростання резервів.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 81 цент або на 1,1%. Сировина торгується на рівні 74,37 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 81 цент або на 1,1%. Американська нафта коштує 70,56 долара за барель.

Торги у середу, 12 лютого, еталонні бренди нафти завершили зі спадом на понад 2%, оскільки Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін висловили свою готовність до досягнення миру під час окремих телефонних розмов з ним. Тож Трамп наказав вищим посадовим особам США почати переговори про припинення війни в Україні.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: