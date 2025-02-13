Мировые цены на нефть на сегодня

Во время торгов в четверг, 13 февраля, нефть продолжает падать в цене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На рынок влияют ожидания относительно завершения войны в Украине.

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Речь идет о том, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией положит конец санкциям, которые нарушили потоки поставок нефти. В то же время в США, которые производят больше всего нефти в мире, зафиксировали рост резервов.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 81 цент или на 1,1%. Сырье торгуется на уровне 74,37 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 81 цент или на 1,1%. Американская нефть стоит 70,56 доллара за баррель.

Торги в среду, 12 февраля, эталонные бренды нефти завершили со спадом более чем на 2%, поскольку Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин выразили свою готовность к достижению мира во время отдельных телефонных разговоров с ним. Поэтому Трамп приказал высшим должностным лицам США начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: