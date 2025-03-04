Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 4 березня, ціни на нафту продовжують падати. На вартість сировини впливають плани ОПЕК+ та перша економіка світу – США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як змінилися ціни на нафту за тиждень та місяць

По-перше, з'явилася інформація, що ОПЕК+ планує з квітня збільшувати обсяги видобування нафти. З іншого боку ринки готуються ринки готуються до запровадження тарифів США на імпортні товари з Мексики, Канади та Китаю

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 49 центів або на 0,7% до 71,13 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 26 центів або на 0,4%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 68,10 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: