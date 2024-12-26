Дві найбільші економіки світу спровокували зміни на світовому ринку нафти

Нафта знову зростає в ціні. Ринок чорного золото відреагував на новини з Китаю та США, які є двома найбільшими економіками у світі.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У четвер, 26 грудня, ціни на нафту зросли у перший день після Різдва. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Ринок реагує на новини з Китаю.

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Нафта дорожчає завдяки новинам про додаткові фіскальні стимули в Китаї. Нагадаємо, що Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Водночас очікують на скорочення запасів нафти в США.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 13 центів або на 0,2%. Сировина торгується на рівні 73,71 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 11 центів або на 0,2%. Контракти на американську нафту коштують 70,21 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: