Что происходит на мировом рынке нефти

В четверг, 26 декабря, цены на нефть выросли в первый день после Рождества. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Рынок реагирует на новости из Китая.

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Нефть дорожает благодаря новостям о дополнительных фискальных стимулах в Китае. Напомним, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. В то же время ожидают сокращения запасов нефти в США.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 13 центов или на 0,2%. Сырье торгуется на уровне 73,71 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 11 центов или на 0,2%. Контракты на американскую нефть стоят 70,21 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: