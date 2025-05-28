Ціни на нафту реагують на тривожні сигнали

Еталонні бренди нафти падають в ціні через фактори, які пов'язані з ОПЕК+ та світовою економікою. Крім того, на ринок впливають тарифи США.

Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 4 червня, еталонні бренди нафти демонструють від'ємну динаміку на ринку. На ринок нафти впливають побоювання щодо планів ОПЕК+ та економічних перспектив, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що ОПЕК+ планує в липні видобувати більше нафти, що призведе до збільшення пропозиції на ринку. Крім того, є побоювання щодо тарифів, які ставлять під загрозу перспективи світової економіки.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впали на 23 центи або на 0,4%. Марка нафти торгується на рівні 65,40 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate втратила в ціні 26 центів або 0,4%. Американська нафта наразі коштує 63,16 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: