Ціни на нафту реагують на тривожні сигнали
- Ціни на нафту знижуються через плани ОПЕК+ збільшити видобуток та побоювання щодо економічних перспектив.
- Ціна нафти Brent знизилася на 0,4% до 65,40 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate подешевшала до 63,16 долара за барель.
Еталонні бренди нафти падають в ціні через фактори, які пов'язані з ОПЕК+ та світовою економікою. Крім того, на ринок впливають тарифи США.
Світові ціни на нафту сьогодні
У середу, 4 червня, еталонні бренди нафти демонструють від'ємну динаміку на ринку. На ринок нафти впливають побоювання щодо планів ОПЕК+ та економічних перспектив, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів
Нагадаємо, що ОПЕК+ планує в липні видобувати більше нафти, що призведе до збільшення пропозиції на ринку. Крім того, є побоювання щодо тарифів, які ставлять під загрозу перспективи світової економіки.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ціна нафти Brent впали на 23 центи або на 0,4%. Марка нафти торгується на рівні 65,40 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate втратила в ціні 26 центів або 0,4%. Американська нафта наразі коштує 63,16 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65,35 долара за барель (- 0,43%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 63,10 долара за барель (– 0,49%).