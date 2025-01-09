Перша економіка світу спровокувала зростання цін на нафту

Ціни на нафту падають на тлі важливих новин з США. Крім того, були фактори, які обмежили знецінення чорного золота.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У четвер, 9 січня, еталонні бренди нафти падають в ціні другий день поспіль. Сировина дешевшала на тлі новин з США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У США зафіксували суттєве збільшення запасів палива. Варто розуміти, що Штати – це найбільший споживач нафти в світі. При цьому очікування зростання попиту на паливо взимку і побоювання щодо скорочення пропозиції обмежили падіння цін на нафту.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 8 центів. Сорт нафти торгується на рівні 76,08 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 11 центів. Контракти на американську нафту коштують 73,21 долара за барель.

До теми! Обидві марки нафти завершили попередню торгову сесію, зафіксувавши спад на понад 1%. На ринок тиснули сильні позиції долара США та збільшення резервів пального в США.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: