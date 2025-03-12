Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку, але є важливий нюанс

Нафта повернулася до зростання після тижнів знецінення. Водночас є фактори, які стримали зростання цін на чорне золото.

Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у середу, 12 березня, ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку. Ринок нафти відреагував на новини про долар США, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта подорожчала на тлі ослаблення долара США. Проте зростання цін на нафту обмежили побоювання щодо наслідків митної політики Трампа на світову економіку, як і сповільнення економічного зростання США. Для розуміння, Федеральний резерв прогнозує, що у першому кварталі 2025 року ВВП США зросте, але значно менше, ніж очікували до цього.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 51 цент або на 0,7% до 70,07 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate зросла в ціні 52 центи або на 0,8%. Американська нафта торгується на рівні 66,77 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: