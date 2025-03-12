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12 березня, 08:28
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Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку, але є важливий нюанс

Віта Свірневська
Основні тези
  • Ціни на нафту зросли через ослаблення долара США, але обмежені побоюваннями щодо митної політики Трампа та сповільнення економічного зростання США.
  • Ф'ючерси на нафту Brent коштують 69,92-70,07 долара за барель, а WTI торгуються на рівні 66,62-66,77 долара за барель.

Нафта повернулася до зростання після тижнів знецінення. Водночас є фактори, які стримали зростання цін на чорне золото.

Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у середу, 12 березня, ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку. Ринок нафти відреагував на новини про долар США, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта подорожчала на тлі ослаблення долара США. Проте зростання цін на нафту обмежили побоювання щодо наслідків митної політики Трампа на світову економіку, як і сповільнення економічного зростання США. Для розуміння, Федеральний резерв прогнозує, що у першому кварталі 2025 року ВВП США зросте, але значно менше, ніж очікували до цього.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 51 цент або на 0,7% до 70,07 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate зросла в ціні 52 центи або на 0,8%. Американська нафта торгується на рівні 66,77 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 69,92 долара за барель (+ 0,52%);

  • Контракти WTI торгуються на рівні 66,62 долара за барель (+ 0,56%).