Что происходит на мировом рынке нефти

В пятницу, 3 января 2025 года, цены на нефть незначительно выросли во время торгов. Однако сырье торгуется на пиковом уровне за более чем 2 месяца после закрытия предыдущей торговой сессии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эталонные бренды нефти подорожали на фоне ожиданий, что правительства стран мира могут усилить политическую поддержку для восстановления экономического роста, которое поднимет спрос на топливо.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1 цент до 75,94 доллара за баррель. Нефть WTI также подорожала на 1 цент. Контракты на американскую нефть стоят 73,14 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: