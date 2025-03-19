Світові ціни на нафту відреагували на розмову Трампа та Путіна

Нафта знову падає в ціні. Ринок нафти реагує на результати розмови президентів Росії та США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 19 березня, нафта повернулася до знецінення після розмови президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Актуально На кону мільярдні запаси: сусід України буде шукати нові нафтові родовища

Зокрема, ринок реагує на те, що Росія погодилася на пропозицію США, що Москва та Київ тимчасово припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру один одного. У результаті це може призвести до збільшення обсягів російської нафти на світових ринках.

Цікаво! Експорт нафти з Саудівської Аравії до Китаю може обвалитися до мінімуму за понад рік. Очікують, що спад припаде на квітень.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 19 центів або на 0,3%. Сорт нафти торгується на рівні 70,37 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів або на 0,3%. Американська нафта наразі коштує 66,70 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: