Ціни на нафту змінили динаміку на ринку через Україну
- Ціни на нафту зростають через перспективи завершення війни в Україні, що впливає на ринок.
- Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,7% до 70,34 долара, а West Texas Intermediate до 67,03 долара за барель.
Ціни на нафту в останній день торгового тижня зростають в ціні. Динаміку на ринку пов'язана із війною в Україні.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У п'ятницю, 14 березня, еталонні бренди нафти зростають в ціні. Ринок нафти реагує на перспективи завершення війни в Україні, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нафта відіграла частину втрат, які зафіксували на попередній торговій сесії. Днем раніше ціни на нафту впали на понад 1%. Одна з головних причин – це зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б відновити постачання російських енергоносіїв.
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Скільки коштує нафта сьогодні
Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 46 центів або на 0,7%. Сорт нафти торгується на рівні 70,34 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 48 центів або на 0,7%. Проте за минулу сесію бренд нафти впав на 1,7%. Американська нафта наразі коштує 67,03 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 70,58 долара за барель (+ 1%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 67,31 долара за барель (+ 1,14%).